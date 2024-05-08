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Консультант Бунегина объяснила более низкую стоимость апартаментов

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Финансовый консультант и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала о причинах более низкой стоимости апартаментов.
Консультант Бунегина объяснила более низкую стоимость апартаментов
  • Gettyimages.ru

«Юридическая неопределённость — один из минусов: владельцы часто сталкиваются с проблемами регистрации и прописки, поскольку апартаменты не считаются жилыми помещениями», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, апартаменты стоят на 15—20% меньше квартир, так как строятся на более дешёвой земле, их невозможно купить в ипотеку на льготных условиях, а также в апартаментах более высокие эксплуатационные расходы.

По словам финансового консультанта, апартаменты лучше всего подходят для организации офисов, студий, салонов красоты или даже небольших мастерских.

Ранее вице-президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Мороз дал рекомендации по приобретению квартиры.

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