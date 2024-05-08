Консультант Бунегина объяснила более низкую стоимость апартаментов

Финансовый консультант и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала о причинах более низкой стоимости апартаментов.

«Юридическая неопределённость — один из минусов: владельцы часто сталкиваются с проблемами регистрации и прописки, поскольку апартаменты не считаются жилыми помещениями», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, апартаменты стоят на 15—20% меньше квартир, так как строятся на более дешёвой земле, их невозможно купить в ипотеку на льготных условиях, а также в апартаментах более высокие эксплуатационные расходы.

По словам финансового консультанта, апартаменты лучше всего подходят для организации офисов, студий, салонов красоты или даже небольших мастерских.

Ранее вице-президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Мороз дал рекомендации по приобретению квартиры.