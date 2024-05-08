Фёдор Емельяненко заявил, что в его планы не входит стать президентом ФИАС

Четырёхкратный чемпион мира по самбо, известный российский боец Фёдор Емельяненко назвал следующую страну, которую планирует посетить в качестве посла Международной федерации самбо (ФИАС).

«Пока не знаю. Возможно, это будет одна из балканских стран. Хотелось бы здесь поднимать и поддерживать наш вид», — сказал он на пресс-конференции.

Боец также ответил на вопрос, может ли он когда-нибудь возглавить ФИАС.

«Наверное, каждый должен заниматься своим делом. Я — не спортивный чиновник. Могу сказать, что я буду делать всё, что от меня зависит, как амбассадор. Но скорее нет, возглавлять федерацию — не моё», — добавил он.

В настоящий момент спортсмен находится в Сербии, где с 9 по 12 мая пройдёт чемпионат Европы по самбо.

Ранее Емельяненко рассказал, что он выходил на свои поединки под музыку сербских исполнителей.