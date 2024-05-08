Арахамия: власти Украины могут мобилизовать в ВСУ несколько тысяч заключённых

Примерно 15—20 тыс. заключённых могут подпасть под критерии для мобилизации в ВСУ, сообщил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Это общий ресурс заключённых, которые могут подпадать под соответствующие критерии. Сколько из них подпишут контракт, мы не знаем, потому что это будет происходить с согласия сторон. Ориентируемся, что это будет ориентировочно несколько тысяч человек», — цитирует Арахамию «СТРАНА.ua».

8 мая Верховная рада Украины разрешила отправлять в ряды ВСУ некоторые категории заключённых.

Перед этим парламент Украины продлил военное положение в стране и всеобщую мобилизацию ещё на 90 дней — до 11 августа.