Арахамия: власти Украины могут мобилизовать в ВСУ несколько тысяч заключённых
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«Это общий ресурс заключённых, которые могут подпадать под соответствующие критерии. Сколько из них подпишут контракт, мы не знаем, потому что это будет происходить с согласия сторон. Ориентируемся, что это будет ориентировочно несколько тысяч человек», — цитирует Арахамию «СТРАНА.ua».
8 мая Верховная рада Украины разрешила отправлять в ряды ВСУ некоторые категории заключённых.
Перед этим парламент Украины продлил военное положение в стране и всеобщую мобилизацию ещё на 90 дней — до 11 августа.