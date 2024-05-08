RT в Telegram
Подпишись

Арахамия: власти Украины могут мобилизовать в ВСУ несколько тысяч заключённых

Короткая ссылка
Примерно 15—20 тыс. заключённых могут подпасть под критерии для мобилизации в ВСУ, сообщил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
Арахамия: власти Украины могут мобилизовать в ВСУ несколько тысяч заключённых
  • AP

«Это общий ресурс заключённых, которые могут подпадать под соответствующие критерии. Сколько из них подпишут контракт, мы не знаем, потому что это будет происходить с согласия сторон. Ориентируемся, что это будет ориентировочно несколько тысяч человек», — цитирует Арахамию «СТРАНА.ua».

8 мая Верховная рада Украины разрешила отправлять в ряды ВСУ некоторые категории заключённых.

Перед этим парламент Украины продлил военное положение в стране и всеобщую мобилизацию ещё на 90 дней — до 11 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить