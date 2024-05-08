На Дягилевском фестивале представят премьеру оперы Passion Паскаля Дюсапена

В Перми на Дягилевском фестивале коллектив musicAeterna Теодора Курентзиса представит российскую премьеру оперы Passion Паскаля Дюсапена.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию фестиваля.

По словам организаторов, произведение считается одним из важнейших в истории XXI века.

Сюжет оперы основан на мифе об Орфее и Эвридике.

Как отметила режиссёр Анна Гусева, десять сцен постановки будут разыграны в двух замкнутых пространствах с зеркальными стенами.

Ранее в правительстве Крыма рассказали о предстоящем фестивале «Театр горожан», который пройдёт в Севастополе с 23 июня по 7 июля.