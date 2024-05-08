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На Дягилевском фестивале представят премьеру оперы Passion Паскаля Дюсапена

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В Перми на Дягилевском фестивале коллектив musicAeterna Теодора Курентзиса представит российскую премьеру оперы Passion Паскаля Дюсапена.
На Дягилевском фестивале представят премьеру оперы Passion Паскаля Дюсапена
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию фестиваля.

По словам организаторов, произведение считается одним из важнейших в истории XXI века.

Сюжет оперы основан на мифе об Орфее и Эвридике.

Как отметила режиссёр Анна Гусева, десять сцен постановки будут разыграны в двух замкнутых пространствах с зеркальными стенами.

Ранее в правительстве Крыма рассказали о предстоящем фестивале «Театр горожан», который пройдёт в Севастополе с 23 июня по 7 июля.

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