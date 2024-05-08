На Дягилевском фестивале представят премьеру оперы Passion Паскаля Дюсапена
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию фестиваля.
По словам организаторов, произведение считается одним из важнейших в истории XXI века.
Сюжет оперы основан на мифе об Орфее и Эвридике.
Как отметила режиссёр Анна Гусева, десять сцен постановки будут разыграны в двух замкнутых пространствах с зеркальными стенами.
Ранее в правительстве Крыма рассказали о предстоящем фестивале «Театр горожан», который пройдёт в Севастополе с 23 июня по 7 июля.