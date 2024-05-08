Преподаватель Марченко рассказала о пользе музыки при изучении иностранного языка

Основательница онлайн-школы испанского языка Sagrada de Catalina Екатерина Марченко рекомендовала для более быстрого изучения иностранного языка слушать музыку на языке оригинала.

«Нашли песню, нашли перевод и слушайте. Важное условие — нужно дословно понимать и разбирать песню. Чтобы, слушая, понимать текст», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, у тех кто слушает много иностранной музыки, шире словарный запас и лучше произношение.

Также хороший способ запоминания — наклеивать стикеры со словами на определённые вещи.

«Наклеили стикер на кошелёк (деньги), на котором большим шрифтом слово по-русски, а ниже шрифтом поменьше слово на языке той страны, куда собираетесь лететь. Это помогает в обыденной жизни запоминать слова», — сказала преподаватель.

Ранее педагог и старший контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Александра Калинина рассказала об особенностях изучения иностранного языка с помощью мобильного приложения.