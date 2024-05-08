Сомнолог Полуэктов рассказал о причинах повторяющихся снов

Врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов рассказал, почему могут повторяться сны.

В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт напомнил о классической физиологической теории сновидений, согласно которой сны — это «шум», возникающий при обработке мозгом информации.

«Но если эта информация продолжает обрабатываться, если проблема, которую человек пытается решить, не решается в дневное время, он думает о ней неосознанно и в ночное время», — заявил Полуэктов.

По его словам, у каждого человека подсознание «говорит» разными символами. Если сновидения повторяются и это мешает, то стоит обратиться к специалисту.

«Бывает и так, что сновидения связаны с чем-то абсолютно понятным. Так, например, студенту, который не готовится к экзаменам, может еженощно сниться провал на экзамене. Просто нужно начать учить билеты», — добавил эксперт.

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