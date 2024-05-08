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Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту избиения прохожих в Перми

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Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту избиения прохожих в Перми.
Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту избиения прохожих в Перми
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Следственными органами СК России по Пермскому краю по сообщению соцмедиа об избиении группой мужчин прохожих, в том числе несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказали в СК России.

Один из пострадавших от нападения находится в больнице с сотрясением головного мозга.

Ранее сообщалось, что Александру Бастрыкину доложат о проверке по возможному бездействию сотрудников полиции, которые не возбудили дело об избиении жителя Тверской области.

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