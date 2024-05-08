Губернатор Текслер лично поздравил двух ветеранов Великой Отечественной войны

В Магнитогорске губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично поздравил двух ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днём Победы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«Встречи с нашими ветеранами Великой Отечественной войны — особое событие. Всегда испытываю большой душевный подъём. Учишься их мудрости, умению радоваться и любить жизнь. На многое начинаешь смотреть по-другому», — сказал Текслер.

Также глава региона пожелал Николаю Стаценко и Петру Романову крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Ранее сообщалось, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил с наступающим Днём Победы 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Агеева.