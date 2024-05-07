Глава Екатеринбурга поздравил с наступающим Днём Победы ветерана Александра Агеева

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил с наступающим Днём Победы 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Агеева.

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в мэрии города.

«В преддверии Дня Победы навестил Агеева Александра, ветерана Великой Отечественной войны, с которым познакомился два года назад. На службу его призвали в 18 лет. Боевой путь начал в Риге, а закончил в Кёнигсберге в звании лейтенанта. Служил в 123-м Краснознамённом авиационном полку имени Александра Невского», — сказал Орлов.

Для ветерана был организован концерт, участники которого исполнили песни военных лет. Как отметил Орлов, Агееву также сделали ремонт, купили вещи первой необходимости, продукты и бытовую технику.

Ранее военные РВСН в Омске поздравили ветерана Великой Отечественной войны Григория Чугуя.