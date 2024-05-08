Токаев предложил создать единый безбарьерный внутренний рынок в ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС предложил создать единый безбарьерный внутренний рынок.

«Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий, безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений... и какого-либо ручного управления», — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее призвал разрешить проблему взаимного участия стран ЕАЭС в госзакупках.

Кроме того, по мнению Лукашенко, ЕАЭС нужно больше работать с Африкой — по его словам, она уже «наелась колониализма».