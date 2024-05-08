Посольство России: в Лондоне продолжают изображать воинственность

Посольство России в Лондоне заявило, что Великобритания продолжает изображать воинственность.

«Вызывает глубокое сожаление, что в период острой международной напряжённости, когда особенно важен диалог для недопущения дальнейшей эскалации, в Лондоне продолжают изображать воинственность и подрывают оставшиеся связи», — цитирует РИА Новости сообщение посольства.

Ранее глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон высылает военного атташе России, снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России.

В дипмиссии, комментируя данные действия со стороны британских властей, заявили, что объявленные Британией меры безусловно получат «адекватный ответ с российской стороны».