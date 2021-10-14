Euronews: Украина лишится чемпионата Европы по ММА в случае дискриминации российских спортсменов

Глобальная ассоциация смешанных боевых единоборств (GAMMA) пригрозила лишить Украину права проведения чемпионата Европы по смешанным единоборствам (ММА), если на него не будут допущены российские спортсмены. Ранее президент Украинской федерации по смешанным боевым искусствам Владимир Тесля заявил в интервью, что российских бойцов на чемпионате в Киеве не будет, сообщает Euronews.

Если на чемпионат Европы по смешанным единоборствам (ММА) не будут допущены российские спортсмены, Украина может лишиться права проведения этого турнира. Об этом заявили офиициальные представители Глобальной ассоциации смешанных боевых единоборств (GAMMA), под эгидой которой проводится турнир, посняет Euronews.



«Глобальная ассоциация смешанных боевых единоборств предана ценностям, на которых она была основана, включая абсолютную нетерпимость к любым формам дискриминации. Во время подготовки к чемпионату Европы 2021 года на Украине в СМИ появилась информация о комментариях, которые были даны UF MMA и президентом федерации Владимиром Теслей по поводу дискриминации российских атлетов на турнире и которые были неверно истолкованы прессой», — говорится в заявлении организации.



Ранее президент Украинской федерации по смешанным боевым искусствам Владимир Тесля заявил в интервью, что российских бойцов на чемпионате в Киеве не будет. «Наше главное требование к GAMMA относительно чемпионата Европы звучало коротко и категорично — здесь не должно быть ни одного бойца из России. Они отнеслись с пониманием и пошли навстречу. Поэтому наезды на нашу федерацию абсолютно беспочвенны», — подчеркнул Тесля.



Однако представители GAMMA заявили, что спортсмены из России «ошибочно» решили, что им не будет позволено выступить на чемпионате Европы по политическим причинам, и что они не допустят никакой дискриминации. «В ответ на это GAMMA официально заявляет, что никогда не позволит ни одной национальной федерации препятствовать участию других атлетов в турнирах GAMMA по политическим, идеологическим или каким-либо другим соображениям», — сообщается в официальном заявлении организации.



В нём также отмечается, что «чемпионат Европы 2021 года на Украине будет открыт для всех европейских стран — членов GAMMA», говорится в статье. А в случае дискриминации какой-либо из команд турнир могут перенести в другую страну, заверили европейские организаторы.



Изначально европейское первенство должно было пройти в Греции или Грузии. Однако обе страны отказались от проведения соревнований в настоящий момент из-за действующих коронавирусных ограничений, и тогда турнир согласилась принять Украина. Чемпионат Европы по смешанным единоборствам (ММА) запланировано провести в Киеве с 5 по 9 ноября, говорится в статье.



Президент GAMMA Алекс Энгельхардт также заверил в этой связи, что все ранее заявленные участники выступят на соревнованиях. «Мы — единая семья GAMMA, объединённая общими базовыми ценностями, и мы не позволим отдельной личности или организации поставить эти ценности под сомнение. Мы организуем турниры для атлетов из всех стран — членов ассоциации. И главное для нас не только то, что 40 стран получат возможность выступить на чемпионате — но и то, что ни одна из стран не будет лишена такой возможности», — подчеркнул Энгельхардт.