Express: Британии следует опасаться интересов России в районе Фолклендов
Об этом пишет Express.
По данным издания, Соединённое Королевство должно опасаться «растущих интересов» России и Китая в Южной Атлантике.
«Великобритании сделали пугающее предупреждение по поводу Фолклендских островов, поскольку... интересы (России и Китая — RT.) в этом регионе растут», — говорится в публикации.
В ноябре аргентинский лидер Хавьер Милей призвал Британию вернуть Фолкленды Аргентине по гонконгскому сценарию.
Позже в Британии отвергли план Милея по передаче Фолклендов Аргентине.