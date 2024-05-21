Express: Британии следует опасаться интересов России в районе Фолклендов

В Британии увидели в визите президента России Владимира Путина в Пекин угрозу для стратегически важных для Лондона Фолклендских островов.

Об этом пишет Express.

По данным издания, Соединённое Королевство должно опасаться «растущих интересов» России и Китая в Южной Атлантике.

«Великобритании сделали пугающее предупреждение по поводу Фолклендских островов, поскольку... интересы (России и Китая — RT.) в этом регионе растут», — говорится в публикации.

В ноябре аргентинский лидер Хавьер Милей призвал Британию вернуть Фолкленды Аргентине по гонконгскому сценарию.

Позже в Британии отвергли план Милея по передаче Фолклендов Аргентине.