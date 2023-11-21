Президент Аргентины призвал Британию вернуть Фолкленды по гонконгскому сценарию
- Gettyimages.ru
«Мы проиграли войну, и теперь должны приложить все усилия, чтобы вернуть острова по дипломатическим каналам», — приводит газета его слова.
Малей подчеркнул, что у Лондона была похожая ситуация с Пекином из-за Гонконга.
«С помощью дипломатии было достигнуто решение, и англичане вернули анклав. В таком процессе мы не можем оставить без внимания тех людей, которые живут на островах, мы должны учитывать их интересы», — сообщил он.
В 1982 году началась война между Аргентиной и Соединённым Королевством за контроль над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, конфликт длился около двух с половиной месяцев и завершился победой британцев.
Перевод статьи подготовило ИноТВ.
По словам экспертов, к вооружённому противостоянию привели международно-правовые коллизии и стремление Великобритании контролировать территории, важные с экономической точки зрения.
В декабре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявления британского премьера Риши Сунака о необходимости вывести российские войска с Украины, потребовал от Британии «свалить с Мальвинских островов» и вернуть их Аргентине.