Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что Фолклендские острова принадлежат его стране, он также призвал Британию вернуть их по гонконгскому сценарию. Об этом пишет издание The Daily Telegraph.

«Мы проиграли войну, и теперь должны приложить все усилия, чтобы вернуть острова по дипломатическим каналам», — приводит газета его слова.

Малей подчеркнул, что у Лондона была похожая ситуация с Пекином из-за Гонконга.

«С помощью дипломатии было достигнуто решение, и англичане вернули анклав. В таком процессе мы не можем оставить без внимания тех людей, которые живут на островах, мы должны учитывать их интересы», — сообщил он.

В 1982 году началась война между Аргентиной и Соединённым Королевством за контроль над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, конфликт длился около двух с половиной месяцев и завершился победой британцев.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

По словам экспертов, к вооружённому противостоянию привели международно-правовые коллизии и стремление Великобритании контролировать территории, важные с экономической точки зрения.

В декабре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявления британского премьера Риши Сунака о необходимости вывести российские войска с Украины, потребовал от Британии «свалить с Мальвинских островов» и вернуть их Аргентине.