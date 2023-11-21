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Президент Аргентины призвал Британию вернуть Фолкленды по гонконгскому сценарию

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Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что Фолклендские острова принадлежат его стране, он также призвал Британию вернуть их по гонконгскому сценарию. Об этом пишет издание The Daily Telegraph.
Президент Аргентины призвал Британию вернуть Фолкленды по гонконгскому сценарию
  • Gettyimages.ru

«Мы проиграли войну, и теперь должны приложить все усилия, чтобы вернуть острова по дипломатическим каналам», — приводит газета его слова.

Малей подчеркнул, что у Лондона была похожая ситуация с Пекином из-за Гонконга.

«С помощью дипломатии было достигнуто решение, и англичане вернули анклав. В таком процессе мы не можем оставить без внимания тех людей, которые живут на островах, мы должны учитывать их интересы», — сообщил он.

В 1982 году началась война между Аргентиной и Соединённым Королевством за контроль над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, конфликт длился около двух с половиной месяцев и завершился победой британцев.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

По словам экспертов, к вооружённому противостоянию привели международно-правовые коллизии и стремление Великобритании контролировать территории, важные с экономической точки зрения.

В декабре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявления британского премьера Риши Сунака о необходимости вывести российские войска с Украины, потребовал от Британии «свалить с Мальвинских островов» и вернуть их Аргентине.

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