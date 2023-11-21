Daily Telegraph: новый лидер Аргентины призывает Британию вернуть Фолкленды по гонконгскому сценарию

Новый президент Аргентины Хавьер Милей считает, что Фолклендские острова, которые контролируются Британией, безоговорочно принадлежат его стране. Но в отличие от своего предшественника он не хочет портить отношений с Западом и надеется решить этот территориальный спор с Лондоном дипломатически, пишет The Daily Telegraph.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей считает, что Фолкленды принадлежат его стране. Впрочем, в отличие от предшественника Альберто Фернандеса, который требовал немедленно покончить с «колониальным анахронизмом», он настроен менее враждебно по отношению к Великобритании и говорит, что будущее островов должны решать их жители, пишет The Daily Telegraph.

Аргентина претендовала на Фолклендские острова, которые она называет Мальвинскими, с момента обретения независимости в XIX веке. Но стране не удалось «захватить их силой» во время войны 1982 года, отмечает издание.

Миллей, который во время предвыборной кампании называл Маргарет Тэтчер «величайшим лидером в истории человечества», чем вызвал недовольство ветеранов, пытается наладить отношения с Западом. Вместе с тем он настаивает, что право Буэнос-Айреса на спорную территорию «не подлежит обсуждению».

«Мы проиграли войну, и теперь должны приложить все усилия, чтобы вернуть острова по дипломатическим каналам», — заявил политик на последних теледебатах. Он придерживается мнения, что любая передача власти должна быть мирной и что Аргентине сначала необходимо преобразовать собственную экономику, где инфляция достигает 143%.

Советница нового президента Диана Мондино, которой прочат пост министра иностранных дел, также призывает «уважать» результаты референдума 2013 года, на котором 99,8% жителей Фолклендов проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединённого Королевства. По её словам, Аргентине необходимо «стать нормальной страной», чтобы убедить островитян стремиться к более тесным связям.

«На это может уйти много лет, но нельзя навязывать другим людям какие-либо решения. Ни аргентинцам, ни кому-либо ещё», — заявила Мондино, чем вызвала рассуждения о её скорой отставке. Тем не менее Миллей вступился за неё и предложил постепенную передачу контроля над островами.

«У Британии была аналогичная ситуация с Китаем из-за Гонконга. С помощью дипломатии было достигнуто решение, и англичане вернули анклав. В таком процессе мы не можем оставить без внимания тех людей, которые живут на островах, мы должны учитывать их интересы», — подчеркнул политик.