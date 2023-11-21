Express: в Британии отвергли план Милея по передаче Фолклендов Аргентине
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«Это давно решённый вопрос, возвращаться к нему не планируется», — говорится в заявлении.
Ранее Милей сообщил, что Фолклендские острова принадлежат Аргентине, он также призвал Британию вернуть их по гонконгскому сценарию.
В 1982 году началась война между Аргентиной и Соединённым Королевством за контроль над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, конфликт длился около двух с половиной месяцев и завершился победой британцев.
По словам экспертов, к вооружённому противостоянию привели международно-правовые коллизии и стремление Великобритании контролировать территории, важные с экономической точки зрения.