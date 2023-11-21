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Express: в Британии отвергли план Милея по передаче Фолклендов Аргентине

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План президента Аргентины Хавьера Милея по передаче стране Фолклендских островов по гонконгскому сценарию невозможен, статус этой территории давно определён и не будет изменён. Об этом сообщает газета Express со ссылкой на официального представителя британского премьера.
Express: в Британии отвергли план Милея по передаче Фолклендов Аргентине
  • Gettyimages.ru

«Это давно решённый вопрос, возвращаться к нему не планируется», — говорится в заявлении.

Ранее Милей сообщил, что Фолклендские острова принадлежат Аргентине, он также призвал Британию вернуть их по гонконгскому сценарию.

В 1982 году началась война между Аргентиной и Соединённым Королевством за контроль над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, конфликт длился около двух с половиной месяцев и завершился победой британцев.

По словам экспертов, к вооружённому противостоянию привели международно-правовые коллизии и стремление Великобритании контролировать территории, важные с экономической точки зрения.

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