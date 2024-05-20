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ВХ: бывший авангард ВСУ, атаковавший Работино, уничтожается в Волчанске

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Бывший авангард украинской армии, атаковавший Работино, уничтожается в Волчанске. Об этом сообщает «Военная хроника».
ВХ: бывший авангард ВСУ, атаковавший Работино, уничтожается в Волчанске
  • РИА Новости

«Новая партия украинских пленных под Волчанском удивила принадлежностью к элитной, 82-й ОДШБр. Той самой бригаде, которую ВСУ бросили как группу прорыва под населённым пунктом Работино после провала 47-й ОМБр «Магура», — говорится в материале.

Отмечается, что 82-я ОДШБр также известна как первое формирование ВС Украины, потерявшее танк Challenger 2 Британии.

Уточняется, что после начала харьковской операции 82-я ОДШБр была срочно переброшена под Волчанск, где началось её активное повторное уничтожение.

«В населённом пункте Работино 82-я ОДШБр должна была штурмом взять село и держать его до подхода групп закрепления, после чего попытаться пробиться дальше, но в итоге всё получилось наоборот», — пишет «Военная хроника».

Кроме того, отмечается, что в Волчанске украинская бригада «осталась верна себе» и сразу начала нести потери, а военнослужащие стали сдаваться в плен.

19 мая «Военная хроника» сообщила, что появляются первые свидетельства прибытия подкреплений ВСУ в Волчанск.

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