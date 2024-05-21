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Tasnim: имам Тебриза был жив в течение часа после крушения вертолёта в Иране

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Пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем был жив в течение часа после крушения вертолёта в Иране.

Об этом пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на главу Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Мохаммада Хасана Нами.

«Мохаммад Али Але Хашем был жив ещё в течение часа после авиакатастрофы и даже позвонил по телефону главе администрации президента Голамхосейну Эсмаили», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере восемь человек погибли при крушении вертолёта Раиси.

19 мая вертолёт с иранским лидером Ибрагимом Раиси потерпел крушение на северо-западе страны. Вместе с ним на борту находились глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.

Позже стало известно, что похороны президента Ирана Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхед, заявил вице-президент страны Мохсен Мансури.

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