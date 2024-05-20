Tasnim: по меньшей мере восемь человек погибли при крушении вертолёта Раиси

При крушении вертолёта иранского президента Ибрагима Раиси погибли по меньшей мере восемь человек.

Об этом пишет Tasnim, передаёт ТАСС.

По данным агентства, в числе погибших, помимо Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей Исламской революции Мехди Мусави.

В состав экипажа входили два пилота и один технический работник, их имена не сообщаются.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации при крушении вертолёта.

Также стало известно, что процесс опознания тел погибших в катастрофе вертолёта Раиси начался в Иране.