Ситуация на Запорожской АЭС остаётся тревожной и очень хрупкой, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность», — сказал он.

При этом Гросси отметил, что в апреле было зафиксировано несколько атак беспилотников, в том числе на один из реакторов.

«Поэтому ситуацию я бы описал как очень хрупкую», — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Ранее Гросси заявил, что организация не зафиксировала факты использования Украиной ядерных материалов не по назначению.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что заявления МАГАТЭ по атакам на ЗАЭС является попыткой обелить киевский режим.