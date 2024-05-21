Гендиректор МАГАТЭ: ситуация на Запорожской АЭС остаётся тревожной и очень хрупкой
«Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность», — сказал он.
При этом Гросси отметил, что в апреле было зафиксировано несколько атак беспилотников, в том числе на один из реакторов.
«Поэтому ситуацию я бы описал как очень хрупкую», — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.
Ранее Гросси заявил, что организация не зафиксировала факты использования Украиной ядерных материалов не по назначению.
Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что заявления МАГАТЭ по атакам на ЗАЭС является попыткой обелить киевский режим.