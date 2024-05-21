RT в Telegram
Подпишись

Гендиректор МАГАТЭ: ситуация на Запорожской АЭС остаётся тревожной и очень хрупкой

Короткая ссылка
Ситуация на Запорожской АЭС остаётся тревожной и очень хрупкой, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность», — сказал он.

При этом Гросси отметил, что в апреле было зафиксировано несколько атак беспилотников, в том числе на один из реакторов.

«Поэтому ситуацию я бы описал как очень хрупкую», — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Ранее Гросси заявил, что организация не зафиксировала факты использования Украиной ядерных материалов не по назначению.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что заявления МАГАТЭ по атакам на ЗАЭС является попыткой обелить киевский режим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить