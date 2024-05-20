МАГАТЭ: Украина не использовала ядерные материалы не по назначению
- AP
- © Matthias Schrader
Об этом пишет ТАСС.
По его словам, когда были подозрения в нарушении ядерной безопасности, эксперты МАГАТЭ были там, чтобы провести беспристрастное и научное расследование.
«Мы исправили это заблуждение — утечки ядерных материалов не было», — сказал Гросси.
Ранее он заявил, что МАГАТЭ назовёт сторону, на которой лежит вина за обстрелы Запорожской АЭС, если сможет независимо подтвердить информацию об атаках.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что заявления МАГАТЭ по атакам на ЗАЭС — это попытка обелить киевский режим.