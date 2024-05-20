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МАГАТЭ: Украина не использовала ядерные материалы не по назначению

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация не зафиксировала факты использования Украиной ядерных материалов не по назначению.
МАГАТЭ: Украина не использовала ядерные материалы не по назначению
  • AP
  • © Matthias Schrader

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, когда были подозрения в нарушении ядерной безопасности, эксперты МАГАТЭ были там, чтобы провести беспристрастное и научное расследование.

«Мы исправили это заблуждение — утечки ядерных материалов не было», — сказал Гросси.

Ранее он заявил, что МАГАТЭ назовёт сторону, на которой лежит вина за обстрелы Запорожской АЭС, если сможет независимо подтвердить информацию об атаках.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что заявления МАГАТЭ по атакам на ЗАЭС — это попытка обелить киевский режим.

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