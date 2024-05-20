МАГАТЭ: Украина не использовала ядерные материалы не по назначению

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация не зафиксировала факты использования Украиной ядерных материалов не по назначению.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, когда были подозрения в нарушении ядерной безопасности, эксперты МАГАТЭ были там, чтобы провести беспристрастное и научное расследование.

«Мы исправили это заблуждение — утечки ядерных материалов не было», — сказал Гросси.

Ранее он заявил, что МАГАТЭ назовёт сторону, на которой лежит вина за обстрелы Запорожской АЭС, если сможет независимо подтвердить информацию об атаках.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что заявления МАГАТЭ по атакам на ЗАЭС — это попытка обелить киевский режим.