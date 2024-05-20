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Стилист Герман назвала лён одним из трендов лета 2024 года

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Стилист Марина Герман рассказала о трендах 2024 года. В частности, считает эксперт, актуален лён.

«Очень актуальна интересная обувь. Практически все тренды перешли в летний сезон из осенне-зимнего и весеннего. Это всё просто трансформируется в какие-то более интересные детали», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как считает эксперт, актуальной остаётся тенденция к женственности.

«Ну и база — это лён. Льняная капсула. Я всегда рекомендую собирать капсулы изо льна. Это может быть подходящим и для офисного гардероба, если это брюки или бермуды изо льна. Льняной жакет. Это всё между собой хорошо сочетается. Можно добавлять платья и юбки», — сказала Герман.

Ранее эксперт по ювелирной моде SOKOLOV Елена Ракутина рассказала об основных ошибках при покупке ювелирных изделий.

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