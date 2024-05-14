Специалист Ракутина рассказала об ошибках при покупке ювелирных изделий
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«При выборе украшения важно обращать внимание на его цену. Слишком низкая стоимость может вызвать подозрения относительно качества и оригинальности изделия», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».
По словам специалиста, также стоит учитывать характеристики и свойства металла и камня, выбрать правильный размер и проверить верификацию подлинности ювелирного изделия.
Кроме того, стоит обратить внимание не только на внешний вид и соответствие трендам, но и на практичность украшения.
«Для повседневной носки важно, чтобы украшение было комфортным: не колючим, не цепляющимся, не мешающим при движении. Если изделие покупается для особых случаев, оно может быть массивным, а значит, не самым комфортным. Его не предполагается носить долго или каждый день», — заключила эксперт.
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