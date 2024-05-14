Специалист Ракутина рассказала об ошибках при покупке ювелирных изделий

Эксперт по ювелирной моде SOKOLOV Елена Ракутина рассказала об основных ошибках при покупке ювелирных изделий.

«При выборе украшения важно обращать внимание на его цену. Слишком низкая стоимость может вызвать подозрения относительно качества и оригинальности изделия», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, также стоит учитывать характеристики и свойства металла и камня, выбрать правильный размер и проверить верификацию подлинности ювелирного изделия.

Кроме того, стоит обратить внимание не только на внешний вид и соответствие трендам, но и на практичность украшения.

«Для повседневной носки важно, чтобы украшение было комфортным: не колючим, не цепляющимся, не мешающим при движении. Если изделие покупается для особых случаев, оно может быть массивным, а значит, не самым комфортным. Его не предполагается носить долго или каждый день», — заключила эксперт.

Ранее совладелец ювелирного бренда Flawless Наталья Находкина рассказала, какие примеси могут содержаться в изделиях из золота.