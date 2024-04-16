Ювелир Находкина рассказала о сплавах для золотых украшений

Совладелец ювелирного бренда Flawless Наталья Находкина рассказала, какие примеси могут содержаться в изделиях из золота.

На цвет украшения из золота влияют примеси других металлов, поскольку само по себе золото слишком мягкое, и его невозможно использовать в ювелирном деле, рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Медь придаёт изделию насыщенный красноватый отлив, никель и палладий — белый оттенок,

Проба же указывает на то, сколько чистого золота содержится в изделии. Так, в золоте 585-й пробы содержится до 58,5% драгоценного металла, а всё остальное — примеси, объяснила Находкина.

Ранее эксперт по ювелирной моде холдинга Sokolov Елена Ракутина посоветовала снимать ювелирные украшения во время мытья посуды.