Специалист Ракутина посоветовала снимать украшения во время мытья посуды

Эксперт по ювелирной моде холдинга Sokolov Елена Ракутина рассказала, как ухаживать за украшениями. Прежде всего, она посоветовала снимать их во время мытья посуды, поскольку серебро, например, вступает в реакцию с соединениями серы, из-за чего темнеет.

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что драгоценные камни могут потерять блеск и изменить цвет при контакте с чистящими средствами, а любое неаккуратное движение во время домашних работ способно привести к появлению микроцарапин на поверхности драгметалла.

Ракутина советует протирать ювелирные изделия специальной салфеткой для ухода, также стоит ежемесячно обрабатывать украшение специальным средством.

«Чтобы сохранить красоту ювелирных изделий из серебра и изделий с позолотой, нужно хранить их в сухом и тёмном месте, так как воздействие солнечных лучей и влаги может привести к изменению цвета. А для предотвращения появления заломов и перегибов цепочки и браслеты следует хранить расстёгнутыми в длинных отделениях шкатулок или на весу», — заключила эксперт.

Ранее старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова рассказала, как отличить серебро от подделки.