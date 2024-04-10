Специалист Ракутина посоветовала снимать украшения во время мытья посуды
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В беседе с Life.ru эксперт отметила, что драгоценные камни могут потерять блеск и изменить цвет при контакте с чистящими средствами, а любое неаккуратное движение во время домашних работ способно привести к появлению микроцарапин на поверхности драгметалла.
Ракутина советует протирать ювелирные изделия специальной салфеткой для ухода, также стоит ежемесячно обрабатывать украшение специальным средством.
«Чтобы сохранить красоту ювелирных изделий из серебра и изделий с позолотой, нужно хранить их в сухом и тёмном месте, так как воздействие солнечных лучей и влаги может привести к изменению цвета. А для предотвращения появления заломов и перегибов цепочки и браслеты следует хранить расстёгнутыми в длинных отделениях шкатулок или на весу», — заключила эксперт.
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