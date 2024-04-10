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Специалист Ракутина посоветовала снимать украшения во время мытья посуды

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Эксперт по ювелирной моде холдинга Sokolov Елена Ракутина рассказала, как ухаживать за украшениями. Прежде всего, она посоветовала снимать их во время мытья посуды, поскольку серебро, например, вступает в реакцию с соединениями серы, из-за чего темнеет.
Специалист Ракутина посоветовала снимать украшения во время мытья посуды
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что драгоценные камни могут потерять блеск и изменить цвет при контакте с чистящими средствами, а любое неаккуратное движение во время домашних работ способно привести к появлению микроцарапин на поверхности драгметалла.

Ракутина советует протирать ювелирные изделия специальной салфеткой для ухода, также стоит ежемесячно обрабатывать украшение специальным средством.

«Чтобы сохранить красоту ювелирных изделий из серебра и изделий с позолотой, нужно хранить их в сухом и тёмном месте, так как воздействие солнечных лучей и влаги может привести к изменению цвета. А для предотвращения появления заломов и перегибов цепочки и браслеты следует хранить расстёгнутыми в длинных отделениях шкатулок или на весу», — заключила эксперт.

Ранее старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова рассказала, как отличить серебро от подделки.

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