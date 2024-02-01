Специалист Юрова рассказала, как отличить серебро от подделки

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова рассказала, что невозможно в домашних условиях определить пробу серебра. Такой анализ проводят в специализированных лабораториях.

Чистое серебро — довольно мягкий металл, следовательно, чем больше его в объекте, тем проще его согнуть или деформировать, поделилась специалист в разговоре с газетой «Известия».

«Поэтому, если изделие в ваших руках податливо изгибается и не трескается, оно, скорее всего, содержит серебро», — добавила Юрова.

Она также напомнила, что серебро — металл, не обладающий магнитными свойствами. Если изделие притягивается к магниту, это подделка, или же в состав сплава входят металлы, обладающие магнитными свойствами, объяснила она.

Ранее руководитель ювелирного бренда Sokolov Atelier Елена Левитская-Эриш посоветовала проверять подлинность старинных ювелирных изделий только в сертифицированных лабораториях или у профессиональных ювелиров и оценщиков.