RT в Telegram
Подпишись

Ювелир Левитская-Эриш: оценку изделий следует доверять только экспертам

Короткая ссылка
Руководитель ювелирного бренда Sokolov Atelier Елена Левитская-Эриш посоветовала проверять подлинность старинных ювелирных изделий в сертифицированных лабораториях или у профессиональных ювелиров и оценщиков.
Ювелир Левитская-Эриш: оценку изделий следует доверять только экспертам
  • Gettyimages.ru
  • © Liudmila Chernetska

«Эксперт сможет проверить изделие на оборудовании, произвести детальную оценку относительно подлинности и стоимости, определить возраст и историю создания изделия», — поделилась она в интервью «Газете.Ru».

По словам эксперта, квалифицированные ювелиры для оценки изделия учитывают стиль, дизайн, материалы, происхождение, исторический период, маркировку и технику создания.

Ранее адвокат Дмитрий Тараканов рассказал о порядке наследования имущества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить