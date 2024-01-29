Ювелир Левитская-Эриш: оценку изделий следует доверять только экспертам

Руководитель ювелирного бренда Sokolov Atelier Елена Левитская-Эриш посоветовала проверять подлинность старинных ювелирных изделий в сертифицированных лабораториях или у профессиональных ювелиров и оценщиков.

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«Эксперт сможет проверить изделие на оборудовании, произвести детальную оценку относительно подлинности и стоимости, определить возраст и историю создания изделия», — поделилась она в интервью «Газете.Ru». По словам эксперта, квалифицированные ювелиры для оценки изделия учитывают стиль, дизайн, материалы, происхождение, исторический период, маркировку и технику создания. Ранее адвокат Дмитрий Тараканов рассказал о порядке наследования имущества.