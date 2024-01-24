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Адвокат Тараканов рассказал о порядке наследования имущества

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Адвокат Дмитрий Тараканов рассказал, каким образом происходит наследование имущества. По его словам, есть наследники первой очереди, к которым относятся дети, супруг и родители.
Адвокат Тараканов рассказал о порядке наследования имущества
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт уточнил, что наследники второй очереди — это братья и сёстры, его бабушка и дедушка, а наследники третьей очереди — это дяди и тёти.

При жизни человек может составить завещание и распорядиться имуществом по своему усмотрению, но в любом случае будет работать правило об обязательной доле в наследстве, на которую имеют право несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, его нетрудоспособный супруг, родители и иждивенцы.

Если наследников и завещания нет, то имущество должно отойти государству.

«Если это жильё, то оно переходит в собственность муниципалитета, который распоряжается им. Например, продаёт с торгов, что бывает редко, или же распределяет между очередниками, льготниками», — уточнил Тараканов.

Ранее адвокат Виталий Ревзин рассказал, что за полученный в наследство дачный участок новые владельцы обязательно должны уплачивать членские взносы в дачное товарищество.

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