Адвокат Ревзин: за доставшийся в наследство дачный участок надо платить взносы
Если они захотят продать участок, все задолженности по взносам необходимо погасить, пояснил он в беседе с «Российской газетой».
Поскольку для приватизации участка потребуются документы от дачного товарищества, лучше не идти на конфликт с администрацией и уплатить все необходимые взносы. В противном случае владельцу участка может грозить длительное судебное разбирательство, резюмировал Ревзин.
Ранее адвокат по земельным делам Денис Кузнецов рассказал, что перед покупкой участка важно запросить по нему выписку ЕГРН.