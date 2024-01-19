Адвокат Ревзин: за доставшийся в наследство дачный участок надо платить взносы

Адвокат Виталий Ревзин рассказал, что за полученный в наследство дачный участок новые владельцы обязательно должны уплачивать членские взносы в дачное товарищество.

Если они захотят продать участок, все задолженности по взносам необходимо погасить, пояснил он в беседе с «Российской газетой».

Поскольку для приватизации участка потребуются документы от дачного товарищества, лучше не идти на конфликт с администрацией и уплатить все необходимые взносы. В противном случае владельцу участка может грозить длительное судебное разбирательство, резюмировал Ревзин.

Ранее адвокат по земельным делам Денис Кузнецов рассказал, что перед покупкой участка важно запросить по нему выписку ЕГРН.