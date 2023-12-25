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Адвокат Кузнецов посоветовал просить выписку ЕГРН перед покупкой земельного участка

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Адвокат по земельным делам Денис Кузнецов заявил, что перед покупкой участка важно прежде всего запросить по нему выписку ЕГРН.
Адвокат Кузнецов посоветовал просить выписку ЕГРН перед покупкой земельного участка
  • Gettyimages.ru
  • © uchar

«Раньше её можно было просить самостоятельно, но с марта 2023 года сведения о собственнике в выписке ограничены, то есть вы не можете её получить, и сделать это можно, только попросив её у продавца. Он должен её заказать», — пояснил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в документе отражены все ограничения на земельный участок, будь то аренда, ипотека или что-то ещё.

Как отметил Кузнецов, если участок покупался, наследовался либо его приватизировали, то необходимо попросить документы, на основании которых возникло право на участок.

Ещё один важный пункт — запрос градостроительного плана земельного участка.

«Для участка важна юридическая и градостроительная чистота, чтобы его могли использовать по целевому назначению», — добавил эксперт.

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