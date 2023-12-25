Адвокат Кузнецов посоветовал просить выписку ЕГРН перед покупкой земельного участка

Адвокат по земельным делам Денис Кузнецов заявил, что перед покупкой участка важно прежде всего запросить по нему выписку ЕГРН.

«Раньше её можно было просить самостоятельно, но с марта 2023 года сведения о собственнике в выписке ограничены, то есть вы не можете её получить, и сделать это можно, только попросив её у продавца. Он должен её заказать», — пояснил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в документе отражены все ограничения на земельный участок, будь то аренда, ипотека или что-то ещё.

Как отметил Кузнецов, если участок покупался, наследовался либо его приватизировали, то необходимо попросить документы, на основании которых возникло право на участок.

Ещё один важный пункт — запрос градостроительного плана земельного участка.

«Для участка важна юридическая и градостроительная чистота, чтобы его могли использовать по целевому назначению», — добавил эксперт.

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