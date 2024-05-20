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Консультант Лейкина рассказала о способах определения удовлетворённости работой

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Консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина рассказала, как определить удовлетворённость работой.
Консультант Лейкина рассказала о способах определения удовлетворённости работой
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

«Человеку должно нравиться его рабочее место, ему должно быть комфортно и удобно, человеку должна нравиться деятельность, которую он выполняет с точки зрения технологии, процедур, контроля. Человеку должно быть интересно взаимодействие с окружающими, которые есть на работе, признание, уважение, обратная связь, ощущение развития, понимание того, что он капитализируется, находясь в профессиональной среде», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, ещё один фактор — материальное вознаграждение.

Как отметила Лейкина, работа занимает большое место в жизни человека, и неправильно не оценивать реализацию в этой сфере.

Ранее практикующий психолог, схема-терапевт Людмила Шульга рассказала, какие факторы могут помешать карьерному росту.

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