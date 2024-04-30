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Психолог Шульга рассказала о факторах, мешающих карьерному росту

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Практикующий психолог, схема-терапевт Людмила Шульга рассказала, какие факторы могут помешать карьерному росту.
Психолог Шульга рассказала о факторах, мешающих карьерному росту
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Российской газетой» она назвала одним из факторов установку «я этого недостоин», когда человек убеждает себя, что возможности открываются для кого-то более умного, сообразительного или удачливого.

«Даже мечтая о том, что всё получится, зная конкретные шаги, которые нужно предпринять для того, чтобы случилось повышение, в какой-то момент что-то внутри будет возвращать его к мысли, что это невозможно», — пояснила Шульга.

Ещё одной «ловушкой» она назвала страх ответственности.

«Может быть много вариантов, которые останавливают человека, но важно понимать, что это не отдельные процессы, которые сами по себе происходят», — считает эксперт.

Как отметила Шульга, помехой может стать и хроническое чувство долга, когда человек не хочет больше зарабатывать, поскольку придётся ещё больше отдавать.

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