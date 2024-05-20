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Небензя: Запад снял маски, проголосовав против резолюции России по космосу

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Запад сбросил с себя маски, проголосовав в Совбезе ООН против резолюции России по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявил российский постпред при организации Василий Небензя.

По его словам, вызывает глубокое сожаление, что западные страны — члены СБ — не дали организации принять взвешенное и востребованное решение в пользу сохранения космоса исключительно для мирного использования.

«Они окончательно сбросили с себя маски, саморазоблачились и предстали перед нами теми, кем они являются на самом деле», — подчеркнул Небензя.

20 мая Совбез ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе.

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