Небензя: Запад снял маски, проголосовав против резолюции России по космосу
По его словам, вызывает глубокое сожаление, что западные страны — члены СБ — не дали организации принять взвешенное и востребованное решение в пользу сохранения космоса исключительно для мирного использования.
«Они окончательно сбросили с себя маски, саморазоблачились и предстали перед нами теми, кем они являются на самом деле», — подчеркнул Небензя.
20 мая Совбез ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе.