Небензя: Запад снял маски, проголосовав против резолюции России по космосу

Запад сбросил с себя маски, проголосовав в Совбезе ООН против резолюции России по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявил российский постпред при организации Василий Небензя.

По его словам, вызывает глубокое сожаление, что западные страны — члены СБ — не дали организации принять взвешенное и востребованное решение в пользу сохранения космоса исключительно для мирного использования.

«Они окончательно сбросили с себя маски, саморазоблачились и предстали перед нами теми, кем они являются на самом деле», — подчеркнул Небензя.

20 мая Совбез ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе.