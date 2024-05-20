СБ ООН не принял резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе
Об этом сообщает РИА Новости.
Как сказано в материале, инициатива не набрала необходимые девять голосов из 15. Её поддержали семь стран: Россия, КНР, Гайана, Алжир, Эквадор, Сьерра-Леоне и Мозамбик.
При этом против проекта выступили Соединённые Штаты, Великобритания, Франция, Япония, Республика Корея, Словения и Мальта.
Швейцария воздержалась от голосования.
В начале мая Россия предложила в Совете Безопасности ООН свой проект резолюции по прекращению гонки вооружений в космосе.