СБ ООН не принял резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе

Совбез ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как сказано в материале, инициатива не набрала необходимые девять голосов из 15. Её поддержали семь стран: Россия, КНР, Гайана, Алжир, Эквадор, Сьерра-Леоне и Мозамбик.

При этом против проекта выступили Соединённые Штаты, Великобритания, Франция, Япония, Республика Корея, Словения и Мальта.

Швейцария воздержалась от голосования.

В начале мая Россия предложила в Совете Безопасности ООН свой проект резолюции по прекращению гонки вооружений в космосе.