Россия представила СБ ООН проект резолюции по неразмещению вооружений в космосе
Об этом сообщил постпред России при организации Василий Небензя, пишет ТАСС.
До этого Россия использовала право вето и заблокировала американский и японский проект резолюции.
«Мы… по итогам голосования по американскому тексту предложили свой альтернативный проект резолюции», — сказал Небензя.
Ранее кабмин Японии выразил сожаление в связи с решением России ветировать в Совете Безопасности ООН проект резолюции Вашингтона и Токио о неразмещении ядерного оружия в космосе.