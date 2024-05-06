Россия представила СБ ООН проект резолюции по неразмещению вооружений в космосе

Россия предложила в Совете Безопасности ООН свой проект резолюции по прекращению гонки вооружений в космосе.

Об этом сообщил постпред России при организации Василий Небензя, пишет ТАСС.

До этого Россия использовала право вето и заблокировала американский и японский проект резолюции.

«Мы… по итогам голосования по американскому тексту предложили свой альтернативный проект резолюции», — сказал Небензя.

Ранее кабмин Японии выразил сожаление в связи с решением России ветировать в Совете Безопасности ООН проект резолюции Вашингтона и Токио о неразмещении ядерного оружия в космосе.