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Япония сожалеет по поводу вето России по резолюции о ядерном оружии в космосе

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Кабмин Японии выразил сожаление в связи с решением России ветировать в Совете Безопасности ООН проект резолюции Вашингтона и Токио о неразмещении ядерного оружия в космосе.

С заявлением об этом выступил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.

Он заявил, что были проведены «честные, прозрачные и откровенные дискуссии с целью преодоления разногласий среди участников», в том числе России и Китая.

«Однако очень жаль, что Россия... предпочла наложить вето на эту резолюцию относительно мира и безопасности в космическом пространстве», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в Министерстве иностранных дел России объяснили ветирование проекта резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе.

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