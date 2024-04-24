МИД России объяснил ветирование проекта резолюции США и Японии о космосе

Министерство иностранных дел России, комментируя ветирование американо-японского проекта резолюции о неразмещении ОМУ в космосе, подчеркнуло, что предложенные Москвой принципиальные поправки были проигнорированы.

Поправки предусматривали включение в текст положений о необходимости сохранения космоса свободным от оружия любого вида, а не только ОМУ.

Кроме того, США попытались создать путём задействования площадки СБ ООН новые международно-правовые обязательства в области космической безопасности, выходящие за рамки действующих договоров и соглашений, сообщает МИД.

«Одобрение проекта предоставило бы США фактически полную «свободу рук» для легитимизации подобным образом любых отвечающих американским интересам пониманий по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности», — говорится в комментарии, который опубликовало министерство.

24 апреля Совет Безопасности ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Москва и Пекин настаивали на том, что документ должен включать запрет на все виды вооружений.

После этого Россия наложила вето на проект резолюции США и Японии.