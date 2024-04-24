RT в Telegram
Подпишись

СБ ООН отклонил поправку России и Китая к резолюции о мирном космосе

Короткая ссылка
Совет Безопасности ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Как настаивала китайская сторона, документ должен включать запрет на все виды вооружений.
СБ ООН отклонил поправку России и Китая к резолюции о мирном космосе
  • Gettyimages.ru
  • © Fatih Aktas/Anadolu

Об этом сообщает ТАСС.

Постпред России при организации Василий Небензя, со своей стороны, подчеркнул, что документ сохраняет «ограниченный и политизированный характер», нацеленный на углубление раскола среди членов СБ ООН.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский перед голосованием отмечал, что у американского проекта резолюции о неразмещении ОМУ в космосе «двойное, если не тройное дно».

Так, по его словам, американцы и их соавторы японцы «наотрез отказались» включать в текст добавление, которое предложили Россия и Китай, предполагающее призыв не размещать в космосе вообще никакие вооружения. По мнению дипломата, США пытаются сохранить «свободу рук» в космосе для того, чтобы наращивать собственные неядерные космические вооружения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить