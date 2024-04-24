СБ ООН отклонил поправку России и Китая к резолюции о мирном космосе

Совет Безопасности ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Как настаивала китайская сторона, документ должен включать запрет на все виды вооружений.

Об этом сообщает ТАСС.

Постпред России при организации Василий Небензя, со своей стороны, подчеркнул, что документ сохраняет «ограниченный и политизированный характер», нацеленный на углубление раскола среди членов СБ ООН.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский перед голосованием отмечал, что у американского проекта резолюции о неразмещении ОМУ в космосе «двойное, если не тройное дно».

Так, по его словам, американцы и их соавторы японцы «наотрез отказались» включать в текст добавление, которое предложили Россия и Китай, предполагающее призыв не размещать в космосе вообще никакие вооружения. По мнению дипломата, США пытаются сохранить «свободу рук» в космосе для того, чтобы наращивать собственные неядерные космические вооружения.