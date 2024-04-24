Россия наложила вето на проект резолюции США о неразмещении ОМУ в космосе

Россия в Совбезе ООН наложила вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. Перед этим Совет Безопасности отклонил поправку Москвы и Пекина в документ.

Китай при голосовании воздержался, другие 13 стран проголосовали за проект, пишет РИА Новости.

24 апреля Совет Безопасности ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Москва и Пекин настаивали на том, что документ должен включать запрет на все виды вооружений.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский перед голосованием отмечал, что у американского проекта резолюции о неразмещении ОМУ в космосе «двойное, если не тройное дно».