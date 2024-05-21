Захарова: заявления США о решении МУС напоминают реакцию запутавшегося паука

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что реакция США на запрос прокурора МУС ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Йоава Галанта напоминают «паука, запутавшегося в своей паутине».

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является делом рук американских политинженеров, что легитимизация не признанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры — визитная карточка англосаксов», — добавила дипломат.

Ранее стало известно, что прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан будет добиваться ордеров на арест для лидеров ХАМАС и премьер-министра Израиля Нетаньяху, а также израильского министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта ставит под угрозу работу по освобождению заложников в секторе Газа.