Захарова: заявления США о решении МУС напоминают реакцию запутавшегося паука
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
«Что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является делом рук американских политинженеров, что легитимизация не признанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры — визитная карточка англосаксов», — добавила дипломат.
Ранее стало известно, что прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан будет добиваться ордеров на арест для лидеров ХАМАС и премьер-министра Израиля Нетаньяху, а также израильского министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях.
Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта ставит под угрозу работу по освобождению заложников в секторе Газа.