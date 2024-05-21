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Небензя: Израиль продолжит операцию в Газе, несмотря на недостижимость целей

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Израиль настроен продолжать свою военную операцию в Газе, несмотря на всё более очевидную невозможность достичь всех заявленных целей.

Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Мы видим, что нынешнее израильское руководство настроено продолжать военные действия, несмотря на всё более очевидную невозможность достичь всех заявленных целей своей операции», — цитирует его ТАСС.

Также Небензя отметил, что международному сообществу надо оказывать давление как на Израиль, так и на США.

Ранее сообщалось, что главы МИД 13 стран подписали письмо против операции Израиля в Рафахе.

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