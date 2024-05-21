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Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

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Лидер КНДР Ким Чен Ын направил соболезнования в связи с гибелью при крушении вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси.

Об этом информирует ЦТАК, передаёт ТАСС.

Отмечается, что письмо было адресовано первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, который в настоящее время исполняет обязанности президента исламской республики.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с гибелью главы республики Ибрагима Раиси. Он заявил, что это огромная трагедия для иранского народа, а также назвал Раиси настоящим другом Российской Федерации.

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