Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Об этом информирует ЦТАК, передаёт ТАСС.
Отмечается, что письмо было адресовано первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, который в настоящее время исполняет обязанности президента исламской республики.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с гибелью главы республики Ибрагима Раиси. Он заявил, что это огромная трагедия для иранского народа, а также назвал Раиси настоящим другом Российской Федерации.