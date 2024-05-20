Карпов: Акинфеев продлит контракт с ЦСКА до лета 2026 года
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Акинфеев планирует провести в московском клубе ещё два сезона.
По информации «Спорт-Экспресса», вратарь продлит контракт с ЦСКА на будущей неделе.
В текущем сезоне 38-летний Акинфеев провёл за команду 25 матчей во всех турнирах, восемь из которых отстоял на ноль. В последних играх армейцев он оставался в запасе.
Ранее сообщалось, что Владимир Федотов будет уволен из ЦСКА по окончании сезона.