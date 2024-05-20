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Карпов: Акинфеев продлит контракт с ЦСКА до лета 2026 года

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев планирует продлить контракт с армейским клубом.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Акинфеев планирует провести в московском клубе ещё два сезона.

По информации «Спорт-Экспресса», вратарь продлит контракт с ЦСКА на будущей неделе.

В текущем сезоне 38-летний Акинфеев провёл за команду 25 матчей во всех турнирах, восемь из которых отстоял на ноль. В последних играх армейцев он оставался в запасе.

Ранее сообщалось, что Владимир Федотов будет уволен из ЦСКА по окончании сезона.

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