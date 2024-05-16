«РБ Спорт»: Федотов будет уволен из ЦСКА по окончании сезона

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов будет уволен из московского клуба по окончании текущего сезона.

Как сообщает «РБ Спорт», специалист с большой долей вероятности возглавит «Рубин». Казанский клуб не планирует продлевать контракт с Рашидом Рахимовым.

Отмечается, что сменить Федотова на посту главного тренера армейцев может Сергей Игнашевич.

В текущем сезоне ЦСКА набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В Кубке команда уступила в финале Пути РПЛ «Зениту».

Ранее Федотов высказался о поражении от «Зенита».