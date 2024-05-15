Федотов: футболисты ЦСКА терпели на поле, ничего не позволяли создать «Зениту»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о поражении от «Зенита» в финальном матче Пути РПЛ Кубка России.

«Напряжённый, кубковый поединок в хорошей атмосфере. Нам не хватило свежести. Но тем не менее футболисты терпели на поле. Ничего не позволили создать у наших ворот, это серьёзная заслуга. Но в самой концовке мы могли решить исход этого поединка в свою пользу», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Сергея Семака (5:4). Первая игра между командами завершилась со счётом 1:1.

Голкипер армейского клуба Владислав Тороп был заменён на 36-й минуте матча после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом. Вместо него на поле вышел Владимир Шайхутдинов, который провёл дебютную встречу.

Таким образом, «Зенит» сыграет с «Балтикой» в суперфинале турнира.

Суперфинал Кубка России по футболу — 2024 пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 2 июня.

Ранее сообщалось, что матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА посетили более 50 тыс. человек.