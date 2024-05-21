Минздрав предложил внести препарат «Тапентадол» в список наркотических средств

Министерство здравоохранения России предлагает внести вещество тапентадол, которое используется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в список наркотических средств.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что документ был подготовлен для изменения мер государственного контроля лекарственного препарата для медицинского применения. Ранее главный внештатный клинический фармаколог Минздрава России Владимир Петров выразил мнение, что лекарства не стоит покупать впрок. Также фармаколог Петров посоветовал запивать лекарства чистой водой.