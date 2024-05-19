Фармаколог Петров посоветовал запивать лекарства чистой водой

Главный внештатный клинический фармаколог Минздрава России Владимир Петров заявил, что таблетки лучше всего запивать чистой водой комнатной температуры.

«С водой таблетку легче проглотить, она быстрее пройдёт в нужный отдел желудочно-кишечного тракта, где сможет раствориться и усвоиться. Все другие варианты — газировка, кофе, чай или алкоголь — не рекомендуются. То же самое касается молока», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, компоненты этих напитков могут вступать в реакцию с лекарствами, изменять их эффект.

«Есть некоторые лекарственные препараты, которые надо рассасывать во рту. В остальных случаях запивать надо, так как таблеткой, драже или капсулой при проглатывании без воды можно поперхнуться», — добавил Петров.

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