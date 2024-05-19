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Фармаколог Петров посоветовал запивать лекарства чистой водой

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Главный внештатный клинический фармаколог Минздрава России Владимир Петров заявил, что таблетки лучше всего запивать чистой водой комнатной температуры.
Фармаколог Петров посоветовал запивать лекарства чистой водой
  • Gettyimages.ru
  • © Eda Hoyman

«С водой таблетку легче проглотить, она быстрее пройдёт в нужный отдел желудочно-кишечного тракта, где сможет раствориться и усвоиться. Все другие варианты — газировка, кофе, чай или алкоголь — не рекомендуются. То же самое касается молока», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, компоненты этих напитков могут вступать в реакцию с лекарствами, изменять их эффект.

«Есть некоторые лекарственные препараты, которые надо рассасывать во рту. В остальных случаях запивать надо, так как таблеткой, драже или капсулой при проглатывании без воды можно поперхнуться», — добавил Петров.

Ранее, как сообщало «Радио 1», специалисты Химкинской областной больницы дали рекомендации по эффективной борьбе с мигренью.

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