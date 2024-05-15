Минздрав прокомментировал список «запрещённых» лекарств для водителей

Опубликованный в соцсетях список лекарств, после которых якобы запрещено или нежелательно управлять автомобилем, носит информационный характер.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава России.

«Представленный список лекарств, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт и т. д., носит информационный характер», — отметили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что ряд лекарственных препаратов действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, так как снижают быстроту реакции, вызывают сонливость и т. д.

Ранее врач-терапевт клиники «Чудо Доктор» Виктор Лишин дал рекомендации по набору необходимых предметов в автомобильной аптечке.

По его словам, утверждённый состав — трёхслойные маски из нетканого материала, резиновые, латексные, нитриловые или виниловые перчатки, жгут, марлевые бинты, стерильные салфетки, устройство для проведения искусственного дыхания, лейкопластырь и ножницы. Он добавил, что лекарства в аптечке водитель подбирает самостоятельно, в зависимости от своих потребностей и состояния здоровья.