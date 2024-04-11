Врач Лишин дал советы по сбору автомобильной аптечки

Врач-терапевт клиники «Чудо Доктор» Виктор Лишин дал рекомендации по набору необходимых предметов в автомобильной аптечке.

«Утверждённый состав автомобильной аптечки — трёхслойные маски из нетканого материала, резиновые, латексные, нитриловые или виниловые перчатки, жгут, марлевые бинты, стерильные салфетки, устройство для проведения искусственного дыхания, лейкопластырь и ножницы», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, лекарства в аптечке водитель подбирает самостоятельно, в зависимости от своих потребностей и состояния здоровья.

Ранее директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов рассказал о признаках неисправной работы рулевого механизма.