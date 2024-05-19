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Фармаколог Петров заявил, что лекарства не стоит покупать впрок

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Главный внештатный клинический фармаколог Минздрава РФ Владимир Петров выразил мнение, что лекарства не стоит покупать впрок.
Фармаколог Петров заявил, что лекарства не стоит покупать впрок
  • Gettyimages.ru

«Прежде всего, ситуация может измениться, и пациенту потребуется другая дозировка, или препарат будет отменён или заменён на другой. Сами лекарственные препараты имеют ограниченный срок годности», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, многие препараты нужно хранить в прохладном месте или даже в холодильнике, но не у всех есть условия для целого запаса.

«Лекарства нужно принимать регулярно, в соответствии со схемой и дозировкой, которые назначил специалист», — добавил Петров.

Ранее, как сообщало «Радио 1», специалисты Химкинской областной больницы дали рекомендации по эффективной борьбе с мигренью.

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